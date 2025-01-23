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Царьград

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Ликвидация японского наёмника: российские войска нанесли точный удар

Ликвидация японского наёмника: российские войска нанесли точный удар

Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил о ликвидации японского наёмника в Гуляйполе на запорожской линии фронта.

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