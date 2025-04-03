Крупнейший в СНГ фармацевтический завод запустит ГК ВИК в 2025 году

Площадь предприятия превышает 5 тыс. кв. м. Его мощность составит 9 тыс. тонн фармпродукции в год, что позволит закрыть потребности российского птицеводства, птицефабрик стран СНГ и даст возможность поставлять продукцию на экспорт.