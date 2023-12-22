Актер Денис Шведов назвал пластику "супервозможностью" помочь самому себе

Актер Денис Шведов признался в беседе с Hello!, что нормально относится к пластике. Шведов считает изменения во внешности "супервозможностью" помочь самому себе, начать нравиться себе в зеркале и "просто быть счастливым".
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