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Говорит Европа ⚡

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Евгений Копатько: Израиль улыбается Зеленскому, но помнит каждого убитого в Бабьем Яру

Евгений Копатько: Израиль улыбается Зеленскому, но помнит каждого убитого в Бабьем Яру

Почему Украина, годами требующая от Ирана компенсаций за сбитый самолёт, теперь сама наносит удары по иранским гражданским судам? Как получилось, что главу мемориального центра «Яд Вашем» объявили врагом Украины за критику героизации УПА? Почему Израиль публично дистанцируется от Киева, но не реагирует на прославление причастных к Холокосту? И как в стране, декларирующей европейские ценности, воор… Читать далее: https://govorit.

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