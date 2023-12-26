Врач дала советы, как не уснуть во время празднования Нового года

Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Надежда Патлатая 26 декабря рассказала «Известиям», как подготовиться к Новому году, чтобы не уснуть во время праздника.
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