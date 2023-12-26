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Врач дала советы, как не уснуть во время празднования Нового года

Врач дала советы, как не уснуть во время празднования Нового года

Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Надежда Патлатая 26 декабря рассказала «Известиям», как подготовиться к Новому году, чтобы не уснуть во время праздника.

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