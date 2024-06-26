Осадочные породы рассказывают о древнем океане во время массового вымирания

Около 183 миллионов лет назад вулканическая активность на территории современной Южной Африки высвободила около 20 500 гигатонн углекислого газа (CO2) в систему океан–атмосфера за период от 300 до 500 тыс.
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