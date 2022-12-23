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Васильев о погоде в Рязани: «Влажность, кругом вода – конечно, это плохо. Но специальная техника готовит трассу, так что все будет хорошо»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о дождливой погоде в Рязани, где пройдет третий этап Кубка Содружества.

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