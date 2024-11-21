Россия внедрит искусственный интеллект в оборону страны

В укреплении обороноспособности России задействуют искусственный интеллект. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 21 ноября сообщил о выделении 18,5 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование льготных кредитов производителям микроэлектроники.
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