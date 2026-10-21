Об этом заявил глава авиакомпании United Airlines отмечает, что уже сейчас пассажиры выбирают её вместо конкурентов благодаря спутниковому интернету Starlink от SpaceX.
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