Жителям шести стран предлагают новые условия для возвращения в РФ

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Василий Васильев

Репатриантам значит будем помогать. Типа, что хоть так возместим де популяцию страны. А тем гражданам, что уже живут в стране помогать не будем, даже если они живут похуже, чем репатрианты. И это правильно. Те, кто в стране - никуда не денутся, будут и дальше "влачить". А вот новых граждан надо привлечь, ибо своих уже не хватает и приходится ввозить чурок. Хорошее решение !