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Живая Кубань

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Жителям шести стран предлагают новые условия для возвращения в РФ

Жителям шести стран предлагают новые условия для возвращения в РФ

Жителям шести стран предлагают новые условия для возвращения в РФМВД России предложило расширить перечень лиц, которые могут принять участие в госпрограмме по репатриации в РФ.

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Комментарии
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Василий Васильев
Репатриантам значит будем помогать. Типа, что хоть так возместим де популяцию страны. А тем гражданам, что уже живут в стране помогать не будем, даже если они живут похуже, чем репатрианты. И это правильно. Те, кто в стране - никуда не денутся, будут и дальше &quot;влачить&quot;.  А вот новых граждан надо привлечь, ибо своих уже не хватает и приходится ввозить чурок. Хорошее решение !
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