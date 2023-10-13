Фотовыставка ´В маминых объятиях´.

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашем детском саду, День матери занимает особое место. В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям ласку, нежность и любовь.
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