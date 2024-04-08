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Активисты попросили полицию проверить законность «рейда против хиджабов»

Активисты попросили полицию проверить законность «рейда против хиджабов»

Общественники обратились к начальнику городской полиции после требований «Русской народной дружины» снять платок, напоминающий им хиджаб, с головы фармацевта.

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Комментарии
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Михаил Мамонов
это не общественники а толерантные подстилки мастурбеков и либерастня поганая . заткнулись бы ссуки ,- от мигрантского беспредела житья нет . против своих идете . дозащищались уже ,от мигрантского беспредела житья нет. а активисты «Русской народной дружины» молодцы - работайте братья . мастурбекам должно стать невыносимо неуютно на нашей земле.
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12 час.
Михаил Мамонов
а на собственника этой аптеки писать во все инстанции инициируя проверки по различным поводам , пока не уволит эту мадину замоташку с работы . на ее месте должна работать русская девушка.
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12 час.
Михаил Мамонов
не должно давать приезжим унтерменьшам работы . не должны они у нас зарабатывать.
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12 час.

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