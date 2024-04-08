Активисты попросили полицию проверить законность «рейда против хиджабов»

Михаил Мамонов это не общественники а толерантные подстилки мастурбеков и либерастня поганая . заткнулись бы ссуки ,- от мигрантского беспредела житья нет . против своих идете . дозащищались уже ,от мигрантского беспредела житья нет. а активисты «Русской народной дружины» молодцы - работайте братья . мастурбекам должно стать невыносимо неуютно на нашей земле.

Михаил Мамонов а на собственника этой аптеки писать во все инстанции инициируя проверки по различным поводам , пока не уволит эту мадину замоташку с работы . на ее месте должна работать русская девушка.