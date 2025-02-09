Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 766 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Прочитав так и не понимаешь, что реально делается. Был разговор или не был, разговор был отчаянный - как то всё выгля...Наконец-то. Трамп...
  • Александр Кокарев
    Вся система власти - бандитска. Они "элита", мы чернь. Они сами пишут законы,удобные им. Поэтому для них все инструме...Откуда у них таки...
  • vladimir vedenkin
    Спасибо за информацию. Опровержение МИД не видел, а фальшивка правдоподобная.Откуда у них таки...

Разговор Трампа с Путиным состоялся

Разговор Трампа с Путиным состоялся

Трамп созвонился с Путиным и обсудил конфликт на Украине США дадут Украине гарантии безопасности в любом возможном мирном соглашении в обмен на доступ к редкоземельным минералам и газу на Украине объемом $500 млн, ожидает ТрампДональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images) Американский президент Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх