Рост сектора услуг в Индии ускорился в июне на фоне рекордного увеличения экспорта

Рост в доминирующей отрасли услуг Индии ускорился в прошлом месяце, чему способствовали высокий спрос и рекордное увеличение экспортных заказов, согласно бизнес-опросу, который также показал, что компании набирали сотрудников самыми быстрыми темпами почти за два года.
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