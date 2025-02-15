Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Думаю, Трампа ведут очень талантливые мастера своего дела. Всё говорит о том, что он не случайно был возвращен в большую политику и начал делать то, что от него и ожидает заказчик его возвращения. ©

Думаю, Трампа ведут очень талантливые мастера своего дела. Всё говорит о том, что он не случайно был возвращен в большую политику и начал делать то, что от него и ожидает заказчик его возвращения. ©

Крестьянин Когда-то, уже в далеком 2023 году во время своего посещения Китая (по приглашению китайских товарищей), обсуждая тему возможной будущей войны КНР и США, я изложил коллегам (а дело было в Шеньчжене, в стенах одного университета, занимающегося информационными войнами) свои аргументы, почему я считаю войну США против Китая (в том или ином виде) весьма вероятной именно начиная с конца 2025 года.

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Комментарии
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Александр Симаков
Если начнётся конфликт между США и Китаем, российский медведь (следуя Китайской народной мудрости) должен сидет  на горе и смотреть, как в долине дерутся две обезьяны. А потом спуститься с горы и сожрать победившую обезьяну. 😀
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23 час.
Игорь Васиков
Американцам надо сначала м британцами покончить, потом самим сгинуть. Вот тогда наступит мир и процветание.
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22 час.
НК
Наталья Конева
Вот это точно...
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4 час.
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