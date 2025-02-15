Думаю, Трампа ведут очень талантливые мастера своего дела. Всё говорит о том, что он не случайно был возвращен в большую политику и начал делать то, что от него и ожидает заказчик его возвращения. ©

Крестьянин Когда-то, уже в далеком 2023 году во время своего посещения Китая (по приглашению китайских товарищей), обсуждая тему возможной будущей войны КНР и США, я изложил коллегам (а дело было в Шеньчжене, в стенах одного университета, занимающегося информационными войнами) свои аргументы, почему я считаю войну США против Китая (в том или ином виде) весьма вероятной именно начиная с конца 2025 года.