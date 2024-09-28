AFP: "Хезболла" потеряла контакт с лидером Насруллой с вечера пятницы

Global Look Press/IMAGO/R4924_italyphotopress Ливанское шиитское движение "Хезболла" потеряло контакт с лидером Хасаном Насраллой с вечера пятницы, когда израильские военные нанесли авиаудары по Бейруту, сообщили в агентстве AFP.
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