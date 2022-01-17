Предупреждение об ухудшении погодных условий

В течение суток 17 января, в Крыму ожидается усиление ветра до 17-22 м/с.В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:- соблюдать повышенную осторожность, не находиться за рекламными щитами, деревьями, возле стен домов, а также не стоять под линиями электропередач, не прикасаться к оборванным проводам, металлическим оградам и заборам;- закрыть плотно все окна, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы;- опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, а также элементы кровли, сорванные ветром, подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий;- водителям быть предельноЧитайте полную новость на Crimea-news.