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Путин: события, происходящие сейчас в Газе, никак нельзя оправдать

Путин: события, происходящие сейчас в Газе, никак нельзя оправдать

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета безопасности, правительства и руководителями силовых структур заявил, что бомбардировка сотен тысяч мирных граждан в секторе Газа не имеет никакого оправдания.

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