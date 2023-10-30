Путин: события, происходящие сейчас в Газе, никак нельзя оправдать

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета безопасности, правительства и руководителями силовых структур заявил, что бомбардировка сотен тысяч мирных граждан в секторе Газа не имеет никакого оправдания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии