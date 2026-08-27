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Милли китапханә Республика көненә бәйрәм программасы әзерләде

Татарстан Республикасы көне һәм Казан шәһәре көне уңаеннан Татарстан Милли китапханәсе бәйрәм программасы әзерләде.

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