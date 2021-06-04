Кто платит, тот и девочку танцует. Неприятная правда жизни

Элина МорозоваПолитикаКто платит, тот и девочку танцует. Неприятная правда жизни Временами пишу посты на основе комментариев читательской аудитории, за что вам большое БлагоДарю, друзья.Вернуться к статье172НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ФедосеевРабыня "Изаура"или Салтычиха? Некорректный вопрос. Сходится нужно по любви, на взаимовыгодных условиях. Зависимость, это упрёки, скандалы, короче мрак, а не жизнь....@Natalyмногим мужчинам почему-то невдомёк, что женщину чаще всего сексуально возбуждают не размеры члена мужчины, фигура и брутальность, а размеры его "кошелька". При этом я сейчас употребляю слово "кошелёк" и в прямом и в метафорическом значениях: мерило жизненной успешности. Иными словами женщину сексуально привлекает мужчина, который состоялся, который имеет положение, высокий статус в обществе, который уже крепко стоит на ногах, за которым, она будет "как за каменной стеной". Самым простым способом определить эти качества мужчины - посмотреть на его достаток, капитал, т.е. "кошелёк". Конечно, иногда "кошелек" не признак, но, как мы знаем, исключения только подтверждают правило. Конечно, размер члена имеет значение, но не так, чтобы уж очень сильно, прям ключевой вопрос. Главное, что бы он был не гипер большой, так тогда секс превратиться в мучение. Правда, об этом знают уже опытные женщины. Девочек еще можно загипнотизировать размерами "одноглазого змея". Ну и, конечно, член не должен быть очень маленьким, тогда, возможно, получать удовольствие будет сложнее. Правда, и в этом случае можно что-то придумать. В общем, средний размер - самое то. Средний размер члена с учетом размера влагалища, конечно, потому что женщины тоже разные и размеры у них разные. По поводу фигуры и брутальности, то они, конечно, женщинами ценятся. И притом больше, чем размеры члена. Но! Женщины их ценят только только тогда, когда фигура и брутальность являются косвенными свидетельствами наличия у мужчины толстого "кошелька", как в прямом, так и в метафорическом смысле. А если нет, то все эти признаки очень быстро теряют свою ценность для женщины. Редко кому из женщин нравятся мужчины, у которых "как у латыша, только член и душа" ( Все девушки ищут "принца на белом мерседесе". Никто не ищет бутального качка и полового гиганта на стрёмном велосипеде. Ну разве что женщины, у которых уже все есть. А брутальный половой гигант - это как раз то, чего не хватает женщине для полного комплекта женского счастья. Есть и ещё один очень простой до крика момент, который самовлюбленным мужчинам всегда нужно учитывать: большинство из них просто не способны обеспечить женщине такой секс, который бы для нее действительно имел самоценность. Природа устроила так, что сексуально мужчина гораздо слабее женщины. И для удовлетворения сексуальной женщины может понадобиться несколько мужчин и та или иная форма полиандрии. То, на что хватает сексуальных сил у большинства мужчин, вызывает у большинства женщин разочарование. Поэтому им нужна плата за секс в той или иной форме. А если платить изначально нечем, то чем такой мужчина может привлечь? Разве что пожалеть, включить материнский инстинкт и усыновить мальчика... Т.е. все, что кажется мужчинам самым сексуальным в их природе, на самом деле для женщин является только приятным дополнением к совершенно другим качествам, которые я метафорически обозначила как "кошелёк".Елена Мамоновакаждый должен работатьNatalyпоощряющее спаривание придумано миллионы лет назад. И это правило никто и никогда не отменил. По крайней мере пока что. Принес пищи, получи дозу секса. И отправляйся добывать новую порцию пищи. Не дала секса, не получишь порцию пищи. Все просто и эффективно! Правда, какие-то умники решили нарушить гармонию и придумали какую-то любовь... Это чувство, конечно, сложное и важное, но вот беда: многие хитрецы решили использовать любовь для получения секса (мужчины) или пищи (женщины) нахаляву. Если ты меня любишь и (или) я тебя люблю, то давай мне секс и (или) пищу нахаляву. По праву любви. Как её доказательство. А тем более если ты мой супруг (супруга), то пища и (или) секс - это той "святой" супружеский долг. Т.е. если ты на свою голову полюбил (полюбила), а тем более женился (вышла замуж) то теперь ты должен (на) все отдавать всё своему партнеру на халяву?! А с какой такой стати?! Выходит, что кто-то весьма хитрый в формулу "секс в обмен на пищу", вставил новый элемент: "любовь в обмен на секс или пищу". И этим запутал все до безобразия. И использует для получения халявы. Ведь любовь - материя туманная и запутанная. Сложно понять, любят тебя действительно или нет. Что создает почву для разнообразных злоупотреблений. Так и вышло, что любовь для хитрецов - это что, способ "развода" и обворовывания лохов! Хитро, однако, придумано: влюбить в себя какого-то лоха (лохушку) и получить с помощью этого секс, пищу, рабсилу, имущество... Какая к черту любовь? Если нет пищи, то нет и секса. Любовь, ни моя, ни твоя, как заменитель пищи не потянет никак. Иди охоться! Принесешь пищу, получишь секс. Правда, правило работает и в обратную сторону: есть пища, давай секс! И если женщина секса не дает, а пищу получает, то то теперь уже она хочет получить пищу нахаляву...если внимательно присмотреться к современным супружеским отношениям в восточноевропейском регионе, то можно увидеть поощрительное спаривание или его элементы, как говорится, в действии. Так, подавляющее большинство знакомых нам женщин говорят: а зачем мне такой муж нужен, который ничего не делает, обо мне и детях не заботится, денег домой не приносит? Я брошу этого и найду себе другого мужа, который будет все это делать. В сущности, эти женщины явно мыслят категориями поощряющего спаривания. И мы с ними вполне согласны. В свою очередь, мужчинам нашего региона не всегда по душе принцип "секс в обмен на еду (деньги) и заботу". Им кажется, что они должны получать секс просто так, а не за деньги. Что женщины их должны любить и заниматься с ними сексом просто потому, что они такие классные. Своя правда есть у каждой стороны. И из-за этой "правды" между мужчинами и женщинами, мужьями и женами нет взаимопонимания по ключевому вопросу их взаимодействия. Как следствие - конфликты и разрушение отношений.При поощрительном спаривании мужчина заботится о женщине и её детях, а взамен получает секс. Это динамический обмен, где все просто: нет заботы, нет секса. При этом ни мужчина, ни женщина не связаны ни какими формальными узами. Женщина свободно может предложить поощрительное спаривание другим мужчинам. А мужчина может заботиться о нескольких женщинах и взамен получать от них секс. Долг возникает только в процессе обмена. Нет обмена - нет и долга. Любовь при поощрительном спаривании возникает в том случае, если между партнерами возник особый психоэмоциональный контакт, который не является прямым следствием поощрительного спаривания, но может возникать только на его основе. Любящий мужчина особенно старательно заботится о женщине, а любящая женщина особенно страстно занимается сексом со своим мужчиной. Сравнивая заботу и секс с другими партнерами, и мужчина, и женщина добровольно и естественно начинают отдавать предпочтение отношениям с тем партнером, которого любят. Отношения с другими не возбраняются, но сокращаются до минимума или отпадают сами собой. Возникает естественная моногамия на основе поощрительного спаривания. Именно такая форма отношений являетсяестественной и максимально эффективной в человеческом сообществе.NatalyВ браке все сложнее. Представления о супружеском долге в браке сохранились, но одновременно теперь и мужчина, и женщина могут "законно" бастовать. Т.е. жена может отказывать мужу в сексе, если ей что-то не нравиться и при этом требовать заботы. В свою очередь, муж может практически не заботиться о жене и детях, но при этом требовать от жены секса. Плюс представления о любви, которые вообще-то возникли за пределами брака и противоречат ему. Это очень запутывает отношения. Указанный конфликт трёх исторических модальностей взаимоотношений между полами (поощрительное спаривание, брак, любовь) приводит к нескольким важным последствиям. Например, вступление в официальный брак часто приводит к резкому ухудшению отношений. Основная причина - у одного или обеих супругов возникает деструктивное ожидание автоматического выполнения супружеского долга. Муж начинает считать, что теперь он всегда будет получать секс, а жена - всегда получать заботу. Только потому, что они супруги, а не в обмене по принципу поощряющего спаривания. В результате у супругов возникают взаимные претензии. Отношения разрушаются, всё движется к разводу. Наблюдая за таким развитием отношений, все больше мужчин и женщин предпочитают жить в "гражданском браке", а часть пар выбирают "гостевой брак", где все больше и больше основой становится формула секс в обмен на заботу и защиту. Таким образом, общество так или иначе стихийно движется к моменту, когда поощрительное спаривание станет общепризнанной основой отношений между супругами. Считаю, что в обществе будущего понятие супружеский долг изменит свое значение и будет пониматься как несоответствие между количеством полученного мужчиной (мужем) секса и количеством заботы, которую получила женщина (жена). Второй шаг в этом направлении - переосмысление любви. Думаю, что, в конце концов, будет признано, что фундаментом любви, его естественной основой является обмен секса на заботу и защиту. Соответственно, только на этом фундаменте можно возводить надежные "стены" любви, сущность которых - психоэмоциональный обмен, душевная близость и реальное взаимопонимание. И, наконец, "крышей" любви будет признано духовное (мировоззренческое) единство.Наум Наумов""""""""""""Муж начинает считать, что теперь он всегда будет получать секс, а жена - всегда получать заботу. Только потому, что они супруги, а не в обмене по принципу поощряющего спаривания."""""""""""" Вот это ты верно заметила два основных момента. 1. Штамп в паспорте не добавляет мужику никаких дополнительных прав. 2. Секс, как и до регистрации, мужик будет получать на принципе проституции. Следовательно, только лошара может согласиться пойти в ЗАГС, не имея каких-то иных выгод от жены, помимо секса.NatalyКаждый убежденный холостяк знает, что как только он женится, супруга непременно потребует пять вещей. - 1. Уродливую «дамскую» машинку красного цвета в кредит. Днем жена будет попадать на этой машине в аварии, и кокетливо заливать «омывайку» в двигатель. А ночью машина будет открывать свою страшную пасть и пожирать мужские денежки. - 2. Квартиру, которая подойдет для большой семьи. Как-то квартира будет приобретена, девушка с милой улыбкой вытряхнет из своей маленькой сумочки двоих-троих орущих младенцев, маму, «которая будет нам помогать», скисший борщ, запах стирки и вечную ипотеку. - 3. Ежегодные поездки на моря, где из-за каждого куста выглядывает коварный абориген, только и ждущий, когда муж пропадет в бермудском треугольнике шведского стола и бесплатных коктейлей. Как только муж ослабит бдительность, туземец, представившись султаном Сулейманом, пригласит женщину в свободный номер, покормить скрученных из полотенец лебедей. - 4. Новенький айфон, взамен старой, потрепанной и совершенно не нужной мужу почки. - 5. Шубу, полученную в результате неимоверных страданий несчастного животного и его трудоустройства на вторую работу. В реальности же я обнаружила совершенно иные женские ожидания. Оказывается, жены хотели от своих мужей: - 1. Эмоциональной близости. Возможности обсудить вместе и отдаленное будущее, и ближайшие планы, места, людей и текущую ситуацию на работе. Уважения к своему мнению и интереса к своим словам, вместо погружения в виртуальный мир или сухого «я устал, дай посмотреть телевизор». - 2. Ощущение «хозяина в своем доме», когда человека не нужно заставлять прибивать полочки и вешать шторы, когда он сам видит, где отвалился подлокотник или отклеились обои, потому что это и его дом тоже. - 3. Бережного отношения к своей жизни и здоровью. Замужняя женщина рассчитывает на то, что ей не придется одной возвращаться с работы в темное время суток через пустырь, таскать тяжелые сумки для общего праздничного стола, ходить самой себе за лекарством от гриппа. 4. Подстраховку в трудных жизненных ситуациях, вроде неожиданной серьезной болезни, увольнения с работы, непредвиденной беременности или проблем со здоровьем детей. 5. Любовь и принятие даже тогда, когда меняется внешность, вес, появляются морщины, и физическая привлекательность уходит на второй план. Как думаете, почему эти реальные пожелания к мужчинам обсуждают очень редко. Тогда как про выдуманные, связанные с воображаемыми поездками заграницу, в стране, где у 72% нет загранпаспортов, с воображаемыми машинами, в то время как машины есть только у 3-4 млн. женщин, обсуждают на каждом углу?NatalyСейчас много говорят о кризисе современной семьи. Виноватыми признают кого угодно правительство, феминисток, женщин, которые внезапно испортились и обмельчали, и мужчин, которые раньше были ого-го, и дарили по изумруду за ночь любви. А сейчас только на диване лежат, с котлетами. Но на самом деле у большинства разводов виновник всего один. Это безденежье и постоянная необходимость латать дыры в бюджете. Недавно на глаза попадалась статистика. Как часто происходят разводы в бедных семьях, и в богатых семьях, и по чьей инициативе. Если следовать логике мужских движений, то первыми должны были подавать на развод подруги богатых мужчин. Чтобы у них чего-нибудь откусить или отпилить. Но не тут-то было. Чаще всего причиной развода становилась именно бедность, связанная с безработицей или низкими заработками. Отсутствие своей жилплощади, и необходимость проживать с родителями, и так далее. То есть зависимость была обратной. Чем меньше денег, тем семья менее крепкая. Чем больше денег, тем меньше в семье поводов для конфликтов. Да, может из этого правила и есть исключения. Олигархи, футболисты, знаменитости. И прочие подозрительные личности, у которых денег куры не клюют. Тут чаще на развод подает как раз мужчина. Но этих людей в стране сотни, ну тысячи. А в большинстве своем все обычные трудяжки, которым до этих битв за состояния как до луны. Тут не нужно кивать на запад. Наши женщины в большинстве своем все еще ориентированы на семью. А мужчины бы очень хотели подарить любимой весь мир. Только не могут, если реально смотреть на вещи. Чтобы решить проблемы, которые возникают в 90% российских семей, нужно улучшить их материальное состояние. Нужно, чтобы денег у них стало больше. Тогда и разводов станет меньше, и каждый сможет заниматься тем, чем он хочет: своим здоровьем, творчеством, развитием детей, хобби… А не ехать с утра на ненавистную работу, где начальник совершенно точно будет орать. О необходимости работать до глубокой старости по причине сами знаете каких пенсий и говорить не приходится. Только вот надежды на то, что деньги упадут на голову сами собой – очень мало. На то, что всем вдруг раздадут по миллиону долларов – тоже. Поэтому я считаю, и семейным парам, и тем, кто только хотел бы семью создать, и тем, кто принципиально solo, и тем, кто еще не определился, пора брать ситуацию в свои руки. Попытаться разобраться в том, как с нуля создать капитал, достаточный для того, чтобы не беспокоиться о завтрашнем дне. Не беспокоиться о старости и заниматься тем, что нравится и к чему лежит душа, а не тем, чем приходится заниматься ради куска хлеба, прикрытия срама и покупки лекарств.NatalyСегодня наткнулась на крик души одинокой барышни. Барышня укоряла замужних женщин в том, что они не ценят своих мужей, предъявляют им непомерные требования, а сами отрастили бока и жирные складки, готовят кислые щи и ничего не могут вложить в отношения, кроме пары чистых носков. Статья написана в стиле истеричной мудроженственности с постоянным рефреном: «Почему разным теткам достаются хорошие мужики, а я сижу одна, безмужчинная?». Или даже: «Если вы не хотите сами ухаживать за своими мужьями, то отдайте их мне, у меня тут передержка». В статье красочно и эмоционально перечислялись особенности жизни одинокой женщины: скудное питание, состоящее из лепешки и пакетика майонеза, деньги, которые постоянно заканчиваются на самом интересном месте, невозможность внезапно вечером в одиночку передвинуть шкаф. - Ха-ха-ха, тарелка борща и носки, и это весь ваш вклад в ответ на вложения со стороны мужчины! Вы серьезно?! – насмехалась барышня, уже два года проживающая без постоянного спутника. – А разве вам мало того, что мужчина день за днем делает выбор в вашу пользу? Не уходит к другой, а остается рядом? Под этим постом женского бескорыстия, как я и предполагала, лайки, аплодисменты, скупая мужская слеза одобрения. Не обошлось, правда, и без каверзного вопроса: почему такая замечательная барышня до сих пор одна? Ответ нашелся быстро. «И когда он мне выдаст на день тысячу рублей, я вспомню, как в течение суток жрала питу с майонезом, потому что больше ни на что не было денег. И скажу: круто, спасибо милый.» Так вот где собака зарыта. Предполагается, что муж – это человек, который по умолчанию выдает тебе тысячу рублей на день, как мама на завтраки в школе. То есть практически обеспечивает тебе вторую зарплату, и это очень хорошая зарплата для провинциального городка. А еще ведь и на себя человек зарабатывает, то есть получает он раза в три-четыре больше, чем в среднем по региону… Потому, вероятно, барышня и одинока – нет так много у нас одиноких мужчин с подобными характеристиками. Боюсь, что если бы с ней рядом завелся обычный среднестатистический гражданин, получающий примерно столько же, сколько и она, и при этом требующий борщей и чистых носков, ее риторика бы очень быстро изменилась на противоположную…Наум НаумовДа. Барышни, существа эгоистичные, взбалмошные и нервические, им плохо всегда и с мужем и без мужа. Но, ясен пень, им жизненно необходим человек, которому они смогут высказывать свои безчисленные претензии. А если у барышни нет мужика и не на кого пенять, это величайшее горе, для тётки.Наум Наумов""""""""""""Сейчас много говорят о кризисе современной семьи."""""""""" ни сейчас, ни раньше у семьи нет кризиса. Кризис у тех, кто создаёт и регистрирует колхозы, в ЗАГСе, вместо семьи. И это хорошо, законный брак, по СК РФ, должен придти к полному абсурду и сам себя уничтожить, а мы будем посмотреть, с интересом, как это у безбожников получится.Nataly3 проблемы в отношениях с мужчинами, о которых я расскажу своей дочери...Когда мне было 16 лет, мужчины казались экзотической африканской страной. Таинственной, неизведанной, и обещающей веселые приключения. Сейчас мне 50, и я, досконально изучив вопрос, сделала вывод, что не все так просто… Думаю, самое время отметить на карте опасные места, трясины и водовороты. 1. Отношения с мужчиной - это такая история, в которой выход стоит дороже входа Найти подходящего мужчину действительно непросто – об этом написано множество книг и статей, сняты целые сериалы. Однако эта задача кажется плевой по сравнению с другой проблемой – как от мужчины потом избавиться. Это только в слезливых мыльных операх мужчина всегда уходит с гордо поднятой головой, оставив рыдающую крупным планом жену. А в жизни бывает по-разному. Иногда (а судя по статистике, и чаще всего) инициатором разрыва становится именно женщина, а мужчину и шваброй не выгонишь. Ей же (женщине, а не швабре) приходится решать многие вопросы, связанные с расставанием. Не всякий мужчина способен принять и понять, что вы больше не пара. Некоторые из них могут быть навязчивыми, преследующими, угрожающими. Поэтому, общаясь с противоположном полом, всегда следует обращать внимание не только на цену «входа», но и на цену «выхода». Другими словами, стоит задать себе вопрос. А смогу ли я потом уйти от этого мужчины, и что я потеряю при этом? Этот же вопрос стоит задать себе об отношениях с мужчиной, в которых будущее туманно. Уйти из них в состоянии легкой обиды – одна цена. Делить имущество – другая. Навсегда оказаться связанными детьми – третья. 2. Нет такой замужней женщины, которая хоть раз в жизни не мечтала бы оказаться холостой. Или хотя бы побыть дома целый день в одиночестве У мужчин для этих целей есть свои «берложки». Это может быть гараж, или дачный домик. Или палатка для ночевки в лесу… Да мало ли придумано вариантов, чтобы отец семейства мог без нареканий восполнять внутреннею энергию наедине с самим собой. Для женщин таких «берложек» предусмотрено гораздо меньше. Если у женщины нет возможности хорошенько выспаться, потому что ей мешают, если у женщины нет возможности одной пройтись по лесу, если у женщины нет возможности хотя бы в ванне побыть час-другой, чтобы ее никто не трогал – значит, ее жизнь организована плохо. Вот чего стоит бояться, а не 40 кошек. Кошек пусть бояться мыши. 3. Самая разрушительная эмоция в жизни женщины – жалость Конечно, если речь идет о взрослом дееспособном человеке, а не о ребенке, престарелом или больном. Именно из-за бабьей жалости ко взрослому здоровому мужику и возникают самые неприятные последствия. Я говорю и о матерях, которые «всю душу» вкладывают в «сыночек», во всем себе отказывают. А потом удивляются, откуда появляются эгоисты. И о женах, которые просто хотели поддержать, а потом вдруг через несколько лет обнаружили на своей шее здорового усатого мужчину в прекрасном расположении духа. Я говорю и «боевых подругах», которые всем жертвуют ради любимого, а потом оказывается, что у него есть как минимум еще две таких женщины. Это все происходит не от слабости женской, часто не от корысти. А от вот этой нашей бабьей жалости ко всем, кроме себя. Потому что в тот момент, когда ты понимаешь, что перед тобой враг, ты пытаешься защищаться. Или, как минимум, продумываешь пути побега. А когда перед тобой маленький котеночек, слабо пищащий из темноты, то хочется только накормить его и дать молочка. И спасать, спасать, спасать… К сожалению, наша культура пропитана этой ненужной, лишней жалостью. Эта жалость героизирована. Эта жалость возведена в культ. И если хоть на миг по отношению к взрослому и здоровому человеку проскакивает мыслишка «куда же он без меня» – это очень тревожный звоночек. Даже набат. А вообще, девочка моя, если тебе кажется, что в отношениях тебя как-то накалывают, то скорее всего, тебе не кажется…Наум НаумовДа. У безбожников, в их колхозах, есть всё, кроме хорошей жизни.Nataly)))))Кто платит, тот и девочку танцует. а кто не платит ТОТ НЕ ТАНЦУЕТ вообще ни с кем и никогда из девочек))))))Наум НаумовНу, если он альфа самец, девки ему и даром дадут.NatalyСейчас достаточно часто говорят об альфа-самцах. Преимущественно в позитивном значении. Гораздо реже говорят «минусах» «альфа-самцов». А они есть. И знать о них важно. Во-первых, у «альфа-самцов» высокий уровень мужского гормона тестостерон. И это имеет несколько важных последствий. Так, относительно недавно наука выяснила, что высокий уровень тестостерона ослабляет иммунную защиту. Поэтому «альфа-самцы» особо подвержены бактериальным, вирусным, грибковым и паразитарным инфекциям. Это, конечно, грустно. Но в «обмен» на этот «минус» «альфы» получили важный «плюс»: их раны меньше воспаляются и легче заживают. При общей указанных «плюса» и «минуса», нужно учитывать, что «альфа-самец», прежде всего, «заточен» для войны и охоты. И там его в любой момент могут ранить. Поэтому «альфа-самцу» высокий иммунитет нужен меньше, чем устойчивость к воспалению поврежденных тканей. Но за все нужно платить и, оставшись живым после великого жаркого боя, он может в мирной жизни умереть от банального гриппа. Если же сложить два фактора: жизни, которая полна опасностей, и слабый иммунитет, то станет понятно, почему продолжительность жизни у «альфа-самцов» - чуть больше 30. Это ещё один явный «минус». Правда, в природе и в обществе «альфа-самцов» много и не нужно. Достаточно 1-5 %, т.е. на популяцию, т.е. на среднестатистическую стаю из 30-100 особей нужен только один «альфа-самец». А если их будет два, то либо стая распадется на две, либо один уничтожит другого. Из этого «выплывает» ещё один «минус» - «альфа-самцов» всегда критически мало. Они большой дефицит. Никогда не удастся сделать так, чтобы каждая самка получила своего персонального «альфа-самца». Возникает вопрос: если у «альфа-самцов» такое нежное здоровье и такая короткая жизнь, то как они до сих пор вообще не вымерли?! Но мудрая природа и тут все «продумала». Она, с одной стороны, наделила сперматозоиды «альфа-самцов» самой высокой активностью. А с другой стороны, она «прошила» в женскую психику «инфо-вирус», под влиянием которого самка почти не способна противостоять сексуальному желанию «альфа-самца». Поэтому «альфа-самец» за относительно короткое время от момента завершения полового созревания до момента своей ранней смерти оплодотворяет гораздо больше самок, чем обычный самец. И гены «альфа-самцовости» успешно сохраняются от поколения к поколению. Из сказанного «выплывает» еще один явный «минус» – это включение в голове у женщины указанного «инфо-вируса». Сопротивляться этой программе крайне сложно. А последствия очень серьёзные. Во-первых, у женщины буквально «съезжает крыша». Она совершает крайне нелогичные поступки. Посудите сами: «альфа-самцы» агрессивны, живут недолго, дома их не удержишь, они вечно то на войне, то на охоте, все самки хотят с ним спариваться. Да какая самка, находясь при полной памяти и в здравом уме, согласилась бы спариваться с таким самцом, если бы не этот «подлый» «инфо-вирус»?! Но… А после того, как забеременела нужно либо самой рожать и воспитывать, либо искать мужчину, который примет ее с ребенком, либо обмануть какого-то лошка, положить с собой в постель, а потом убедить его, что это его ребёнок… В общем хлопот уйма. И всё из-за одного момента безумия.Наум НаумовТак на то он и альфа самец, чтобы девки ему давали без дурацких регистраций в ЗАГСе. А остальным мужикам придётся иметь дело с проститутками.Комментировать
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