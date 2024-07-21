Жительницу Челнов осудят за убийство сожителя

Жительницу Набережных Челнов осудят за убийство сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по РТ. По данным следствия, ночью 13 апреля 2024 года 45-летняя обвиняемая находилась будучи пьяной в квартире на улице Усманова.
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