Жительницу Челнов осудят за убийство сожителя

Жительницу Набережных Челнов осудят за убийство сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по РТ. По данным следствия, ночью 13 апреля 2024 года 45-летняя обвиняемая находилась будучи пьяной в квартире на улице Усманова.