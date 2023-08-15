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СВО В РОДНОМ ДОМЕ: ПОРА ЗАВЯЗЫВАТЬ С ГУМАНИЗМОМ

СВО В РОДНОМ ДОМЕ: ПОРА ЗАВЯЗЫВАТЬ С ГУМАНИЗМОМ

МАКСИМ ЕРШОВ С началом СВО проявились не только лучшие качества нашего общества, не только героизм и сплочённость.

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Комментарии
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ЗК
Зоя Келешиди
Двумя руками за Сталинские репрессии!!! Иначе никак, ни с этой мразотой, ни с чинушами прогнившей на всех уровнях власти.
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1 час.
Татьяна Иванова
А этим подонкам только СМЕРТНАЯ КАЗНЬ!!!!!!!!!!!!!!!
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1 час.
В
Василий
Ничего гарант этим не сделает, символический штраф или пальчиком погрозит для виду.
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10 мин.

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