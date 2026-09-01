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Татар-информ

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Радулов признался, за какой поступок ему больше всего стыдно в карьере

Радулов признался, за какой поступок ему больше всего стыдно в карьере

Фото: hclokomotiv.ru Звездный нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов в откровенном интервью публично признался в инциденте, который до сих пор вызывает у него чувство вины.

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