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Царьград

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От рук таурегов в Мали погибли 50 бойцов ЧВК "Вагнер" и админ телеграм-канала Grey Zone

От рук таурегов в Мали погибли 50 бойцов ЧВК "Вагнер" и админ телеграм-канала Grey Zone

В Мали идёт война с сепаратистами. Правительственным войскам помогает ЧВК "Вагнер". Вчера тауреги напали на колонну "музыкантов" и сил Мали и разбили её.

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