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Свердловский военный подал жалобу на травлю своего сына в местной школе

Недавно вернувшийся с военной службы житель Алапаевска обратил внимание на то, что его сына, учащегося пятого класса, травят в школе.

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Комментарии
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Сергей Туренко
Наверное в первую очередь в данной ситуации должен разобраться классный руководитель. Ему виднее, так как дети находятся в его поле зрения и здесь важна непредвзятость. Вполне возможно что и сам мальчик и травящие его одноклассники виноваты, поэтому в данную проблему нужно подключить и психолога и родителей всех участников конфликта.
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8 час.
Л
Ливень
&quot;Она считает, что дети должны сначала попытаться разрешить конфликт сами, не привлекая к этому родителей.&quot; окуеть прастихоспаде педагог)))) а если мальчик ответит, порешав проблемку сам... педагог дирехтор будет ведь первой верещать
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39 мин.

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