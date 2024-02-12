Свердловский военный подал жалобу на травлю своего сына в местной школе

Сергей Туренко

Наверное в первую очередь в данной ситуации должен разобраться классный руководитель. Ему виднее, так как дети находятся в его поле зрения и здесь важна непредвзятость. Вполне возможно что и сам мальчик и травящие его одноклассники виноваты, поэтому в данную проблему нужно подключить и психолога и родителей всех участников конфликта.