Четырёхлетний «домогатель»: китаянка подала в суд на ребёнка за случайное касание

В одном из китайских ресторанов разгорелся скандал, который уже обсуждают в соцсетях по всему миру. Местная жительница обвинила в домогательствах… четырёхлетнего ребёнка.
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