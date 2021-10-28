Страна забытых жён. Чем занимаются в Таджикистане супруги гастарбайтеров?

Темы дняПолитикаСтрана забытых жён. Чем занимаются в Таджикистане супруги гастарбайтеров? 23-летняя Сурайя Абдуллоева из города Бохтара заметно волнуется: пытаясь прикурить, она сломала две сигареты.Вернуться к статье4613НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей Федосеев...пройдёт ещё энное время и все эти хиджабы оевропятся и тоже будут щеголять без трусов... - и ни кто уже не повернёт колесо истории в спять...Евгений Кислинскийинтересно, почему вопрос поднят о женах гастарбайтерах, во все времена что в СССР, что в современной России, люди всегда ездили на работу за тысячи километров от дома, и довольно редко когда это получалось семьёй, и вопрос разводов среди вахтовиков, командированных, сезонников, довольно многочисленный.Елена ТолстихинаНе правда, разводов было не много, единицы, в основном заблудившемуся КОЗЛУ, рога быстро обрезали на партсобраниях и в месткомах. Да и совесть еще у людей присутствовала и чувство долга, после войны то, совсем мало времени прошло, а сейчас совесть это что-то постыдное, думаю, после следующей войны, совесть опять будет в чести.Евгений КислинскийОй, как запущенно, мне 68 лет. я работал бывшем водителем-дальнобойщиком, колымским старателем, а тут барышня сказки порет. да на парт собраниях разбирали, а сколько было таких коммунистов, и что это решало проблему, Нет, и заметьте что козы не отставали в блудстве гораздо больше чем мужики.Елена ТолстихинаОпять не правда, конечно козы тоже были, но их были единицы, в основном женщины тянули семью и работали и ждали своих мужей честно. на самом деле, это все зависит от равнодушия людей, им детей родить и бросить, как котенка приютить и потом выбросить, для меня и дети и котики, которых я приютила, родные и любимые, которых не предам ни когда.Евгений Кислинскийкак сладки ваши сказки, правда есть исключение среди женщин, которые согласны ждать своего мужа по 8 месяцев из тайги. или моряка, но это очень большая редкость,ГусЕнаПотому что алименты не платят? Заразились от русских мудаков...Евгений Кислинскийну на счёт алиментов, я не знаю мне не пришлось испытать такую радость как алименты, а вот пришлось испытать участь вдовца, и тем не менее выучил и вывел в люди своих детей, и еще радость свободы и неограниченного своего личного пространства.ГусЕнаНу мы же не переходим на личности. Вам респект. А большая часть населения?Людмила людмилаВроде 21 век,за 3 года трое детей успевают родить.Детки-это хорошо,но и думать иногда тоже надо!Мне очень жаль этих женщин.Представляю,чего стоит прокормить детей там,где нет работы и помощи.А государство хоть как-то им помогает?Если разводятся по смс,то значит,брак официально не оформлен?MMMiner Markovу мусульман такой закон, со времен дикарства...Елена ТолстихинаВы хотя бы в интернет загляните, а потом умозаключайте, они жители мусульманской страны у них официальным считается брак на котором мула молитву прочел, потом выписывают документ о замужестве, а по смс, то есть "талак", это мусульманский мужчина может так развестись с женой. Трое детей родили за три года, потому что женщины в мусульманских странах не работают, они ЖЕНЫ и МАТЕРИ, и как скажет муж, если скажет хиджаб, то жена не может быть открытой. У них такое воспитание и такой менталитет много много столетий.Евгений Кислинскийвсе ваши знания о мусульманстве, это уже прошлое, в настоящее время разводятся ровно как и все остальные. я бывший житель Киргизии, конечно сперва у меня вызывало удивление, женщина подает на развод, сегодня у меня подобное не вызывает удивления, и как любой развод только сожаление если это происходит среди знакомых киргизов, и киргизок.Елена ТолстихинаЕсли Вы бывший житель Киргизии, то должны знать, что в мусульманских странах, есть конечно развитие в европейском духе, но и исторические ценности пока на первом месте, это конечно не на уровне законов, но на уровне морали и веры.Евгений Кислинскийможно с вами согласится, но тем не менее процесс разводов уже не остановить, а исторические ценности в настоящее время только в отдалённых районах, а города живут уже своей жизнью. хотя мечети чуть ли не на каждом углу.MMMiner MarkovА сколько русских семей распались из-за вахтового метода работ...александр деевСогласен с вами,вахтовый метод работы,семью разрушает.Ну кто сможет выдержать год ,или полгода воздержания?А тем более среди молодежи?александр деевА ведь "умники"из правительства хотят так и сделать, людей приучить работать вахтовым методом.Вместо того , чтобы на месте проживания рабочие места предоставлять,люди вынуждены уезжать с насиженных и обжитых мест , работать вахтовым методом.ГусЕнаЖенщины русские могут хотя бы алименты стребовать.ЛСЛюдмила Сорокинаопять строить города,а когда месторождение иссекает и работать негде города остаются пустые,СКОЛЬКО ТАКИХ ГОРОДОВ ПРИЗРАКОВ по северу?александр деевЯ озвучил только то,что высказал Шойгу,а СМИ подхватили его мысльтипа столицу перенести а Сибирь.Я не сторонник строить города,их так построено много,а вот развитие деревень и сел в упадке.Те города ,что построены на Севере ещё можно было приспособить и развивать их.Но кому это надобно? Нынче у нас в стране в правительстве сидят временщики.У них ни о ком и ни о чём душа не болит.Я сам был не долгое время на Колыме,в Магаданской области Сусуманском районе.Лет семь там прожили.Так теперь там того поселка, где работали мои родители, нет уже и в помине.Да и сейчас там разруха , родители работали по добыче золота.Мама работала и съёмщицей и опробщицей золота,а отец был и взрывником и бульдозеристом.Хорошее было раньше там была Болгарская поставка ,в банках привозили закатанные фрукты и овощи.Таких закаток на материке не было.А грибы там собирали хоть косой коси и все под один росток.Ягод много было.Это и голубика ,брусника,ежевика,морошка,клюква.Правда и комаров море,но к ним привыкаешь и после они не так надоедают.В отпуске в Москве от комаров брали спрей Тайга называется.Хорошее время было.ССергейАлименты с таджика?ГусЕнаА почему бы нет? Пусть лучше кормит свое семейство там, чем она приедет с детьми сюда.ССергейДешёвой шаурмой лишь покормит.)))ГусЕнаДетей жалко. Зачем нам напряги. Ребенок вырастит и моджахедом в Россию поедет папашу искать...Александр КиселевОчень жаль этих брошенных женщин, а еще очень жаль брошенных детей. На Востоке всегда был культ семьи. Мужчины превратились в ишаков, но и ишаки любят своих детей, а эти мужики просто ублюдки.Леонид РусиДа, действительно, какие они муслимы? )))NNataПожалейте их семьи и детей - не завозите больше мигрантов. Отдайте рабочие места своим. Хватит разрушать уклад семьи и в России, и у них.igor smirnowсломала две сигаретыАнатолий Селивановэтим "ишакам" из кишлаков Срочно запретить жениться в первую очередь на Русских женщинах - огромные штрафы и высылка из России вместе с новоявленными отпрысками от российских баб ................ (шалавы)......................Евгений Кислинскийпусть женятся, повысятся рождаемость, прирост населения, кровосмешение, и может ещё одной беды о которой говорили классики "дураки" будет меньше, благо с дорогами более менее справились.ГусЕнаЧто, рогастик, бесишься?:)))Helg KonungrОт осинки не родятся апельсинки.ИИринаСколько же горя принесла народам преступная антисоветско-русофобская клика ,захватившая СССР . В СССР у всех была работа,люди жили вместе со своими семьями ,воспитывали своих детей ,а не ездили по стране в поисках заработать на пропитание .Евгений Кислинскийне стоните, у всех была работа, для того что бы работать, а зарабатывать надо было ехать на севера, или другие места где были стимулирующие повышающие коэффициенты.ССергейЕсли там жену и детей бросают, значит у нас на долго. Потом наши бабы будут рожать черноглазых обезьянок русским мужьям. Натерпимся ещё.ГусЕнаТак вам и надо, рогатым:)))ССергейТебя зато татары трахали.ГусЕнаТолько один. Законно. :) От хороших мужиков бабы не гуляют. С первым намучалась-бабы к нему липли как мухи. Сейчас русский. Правда, я сама уже поумнела:)Сейчас у мкня не загуляешь:))Aлексей Бурдинкак наша власть рубль опустила-даже в таджикистане 700 к 4000 сука за что провинились русские??людмила михайликВсех вон из России ,мы помним 9()-е,и наши дети и внуки,растите рога в кишлаках, да будет так!!! СЛАВА СЛАВЯНАМ!anatoliyПри чём мигранты ? Так происходит с любой .Умная жена никогда не отпустит от себя мужа. А дуры получают то что получают. На моих глазах много семей вот так развалилось. В своё время и мне предлагали поехать заработать .Огромные деньги предлагались по тем меркам. Однако жена не пустила. и была права.ГусЕнаА я за первым мужем таскалась. С детьми...Даже историческую Родину покинула из-за него. Но я из семьи военного. Я как мама.НатальяВсех их поджопниками выгнать из России, и кавказцев тоже. В Дагестан . Армян в Армению, грузин в Грузию. Пошли вон!Алла ДубининаЕще одно последствие миграции рабсилы из Средней Азии, толи еще будет???Надо способствовать тому что б они на своей земле зарабатывали средства, а не искали их на чужбине. теряя все что их связывало с нормальной жизнью....Владимир ФедоровичЭто во всем гребанная власть наша виновна.Своих рабочих не берут так как их надо официально устроить .А этим могут не платить.Комментировать
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