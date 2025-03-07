Как защититься от мошеннических госпошлин и сборов, рассказали в Госдуме

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов ТАСС схемы мошенников, связанные с требованием оплаты несуществующих госпошлин и сборов.
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