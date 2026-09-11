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Газета.ру

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МЭА прогнозирует снижение мирового спроса на нефть на 2,5 млн баррелей в сутки

МЭА прогнозирует снижение мирового спроса на нефть на 2,5 млн баррелей в сутки

Спрос на нефть в мире в текущем году снизится на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете международного энергетического агентства (МЭА).

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