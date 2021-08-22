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Выход за пределы базы - это смертный приговор

Выход за пределы базы - это смертный приговор

   Застрявшие в Афганистане граждане Грузии (наёмники) всё ещё не могут добраться до аэропорта Кабула, чтобы вылететь на родину и ожидают, чтобы с базы, где они размещены, их забрали турецкие военные.

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1913
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Галина Чужая
Заграница ( Турция) вас спасёт... Прямо как в кино...
В В
Что? Хозяин своих холуёв бросил? Мало ему жопку лизали, лодыри, надо больше.
Иван Семенов
Всех НАТОвсяких наёмников в кандалы, кайло в зубы и поднимать экономику Авганистана.
Иван
Svetlana Payl
Грузинские граждане, ожидают представителей Турции, чтобы те сопроводили их в аэропорт. Если Талибы гарантировали им безопасность на базе, то почему они же, не могут так же охранным эскордом сопроводить в аэропорт.
Юлия
Пусть просят о спасении своих работодателей из Канады и США.
Валерий Федосеев
Сакартвелам ни лезгинка, ни сулико не поможет, пидорасы у талибов не в почёте. Также и с хохлами не поможет им гопак в красных шароварах. В лучшем случае сделают обрезание и отправят в гарем или голова с плеч.
владимир казарский
Ничему история американских марионеток не учит, и, судя по всему, эти убогие и учиться ничему не хотят.
Сергей Яминов
А разве афганцы звали их к себе ?
Альбина Колесникова
Жутко спланированная акция США по захвату талибами Афганистана.
Анатолий Семченко
Да, герои в составе коалиции ...дцати с гаком стран сдулись. А Голивуд такие геройские фильмы снимал, снимает и будет снимать. Только с действительными событиями они не имеют ничего общего. Не хрен было лезть туда. Еще одни херои маскируются под русских, чтобы не отгрести п...лей.
Анатолий Селиванов
талибам донести, что все хохлы, грузины, болгары и др. - это наемники, выполнявшие "грязные" задания пиндосов по уничтожению талибов.......
Леонид Буравлев
Обосрались "храбрые" грузины!)))
Леонид Буравлев
Обосрались "храбрые" грузины!)))
78 78
Хороший урок для всех амерских прихлебателей
Борис Осипов
Влипли грызины...
Алла Дубинина
Интересно количество амерофилов станет меньше после такого позорного бегства или дураки так не переводятся?
Vladimir Lenkov
Не торопятся турки вывозить хохлов и грызунов. Третий сорт никому не нужен.
Vasily Golov
Не все понимают,что в Афганистане делали украинцы и грузины?Коалиционные силы эвакуируют. Про этих забыли.

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