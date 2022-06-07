Плесневелую красную икру не пустили на приморские прилавки

Плесневелую красную икру не пустили на приморские прилавки

В партии красной икры от приморского производителя выявлены нарушения. Специалисты ветеринарной лаборатории обнаружили плесневые грибы, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Россельхознадзор.

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