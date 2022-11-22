Царьград

5 128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий
    Значит нам всё пиз и даже дят что поставки прекратили.... ОТРУБИТЬ всех и вся, хватит .....Украина нашла спо...
  • Сергей Евсеенко
    Это недоразумение Шольца даже нет желания комментировать. Родина фашизма должна еще 150 лет молчать о всяких конфликтах.Шольц призвал гот...
  • Владимир Степанян
    Когда Греф пригласил Даню Милохина в качестве «лица» Сбера на МЭФ в Санкт Петербурге, одна бизнес вумен, возмущённая ...Милохина подстави...

iDNES: Раскрыто самое слабое место ВСУ

iDNES: Раскрыто самое слабое место ВСУ

Чешское информационное издание iDENS поговорили с чешским военным экспертом Зденеком ПетрашемВ интервью с чешским iDNES сотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш заявил, что украинская армия потеряла уже инициативу в зоне боевых действий.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх