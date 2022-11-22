iDNES: Раскрыто самое слабое место ВСУ

Чешское информационное издание iDENS поговорили с чешским военным экспертом Зденеком ПетрашемВ интервью с чешским iDNES сотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш заявил, что украинская армия потеряла уже инициативу в зоне боевых действий.