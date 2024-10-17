Возвращение "ангелов". Как впервые за шесть лет прошел показ Victoria's Secret

Скандально известный бренд нижнего белья вернулся с грандиозным шоу после долгого перерыва Шоу Victoria's Secret в 2024 году / Фото: ТАСС После шестилетнего перерыва 15 октября 2024 года бренд Victoria's Secret вновь порадовал своих поклонников грандиозным шоу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии