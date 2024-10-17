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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Возвращение "ангелов". Как впервые за шесть лет прошел показ Victoria's Secret

Возвращение "ангелов". Как впервые за шесть лет прошел показ Victoria's Secret

Скандально известный бренд нижнего белья вернулся с грандиозным шоу после долгого перерыва Шоу Victoria's Secret в 2024 году / Фото: ТАСС После шестилетнего перерыва 15 октября 2024 года бренд Victoria's Secret вновь порадовал своих поклонников грандиозным шоу.

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