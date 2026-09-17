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62ИНФО | Новости Рязани

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Пронская прокуратура защитила права сына участника СВО

Пронская прокуратура защитила права сына участника СВО

Как рассказал заявитель, его отец заключил контракт для отправки в зону боевых действий. На следующий день он женился, однако супруга военнослужащего не планировала создавать семью и проживала отдельно.

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