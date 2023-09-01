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Арина Соболенко: «Когда я хорошо ужинаю, то я счастлива. А когда я счастлива – все счастливы»

Она вышла в третий круг US Open, обыграв Джоди Беррейдж – 6:3, 6:2. «Хожу на хорошие ужины. Для меня это лучше всего.

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