Чернышенко: указ об утверждении стратегии развития ИИ выйдет в ближайшее время

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство ожидает в ближайшее время, что президент России Владимир Путин подпишет указ об утверждении обновленной стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ), передает ТАСС.
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