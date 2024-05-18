Из свердловского суда сбежал подозреваемый

Из зала суда в Алапаевске (Свердловская область) сбежал мужчина, подозреваемый в кражах. Он был под домашним арестом, но за многочисленные нарушения 17 мая ему должны были избрать более строгую меру пресечения.
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