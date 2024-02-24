Asia Times: В случае конфликта с Россией НАТО попытаться атаковать Калининград

Нельзя полностью исключить вероятность прямой конфронтации НАТО с Россией из-за Украины, при этом объектами для нападения альянса могут быть Калининград или непризнанная Приднестровская Молдавская Республика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии