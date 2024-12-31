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Удар по базе ВСУ в Ахтынском районе Сумской области: подробности инцидента

Удар по базе ВСУ в Ахтынском районе Сумской области: подробности инцидента

В Ахтынском районе Сумской области был совершен удар по военной базе, где проходила перегруппировка сил ВСУ.

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