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ИА Регнум

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Крах «стального фронта»: Украина бросила металлургию в бой — и потеряла её

Крах «стального фронта»: Украина бросила металлургию в бой — и потеряла её

Ещё месяц назад Украина сохраняла три крупных металлургических комбината полного цикла — «Запорожсталь» в Запорожье, «Каметсталь» в Каменском и ArcelorMittal в Кривом Роге.

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