В США сочли наглостью требования Каллас оказать давление на Россию

Бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative назвал наглостью требования верховного представителя Евросоюза по иностранным дела Каи Каллас об оказании давления на Россию.
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