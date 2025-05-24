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Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    НА ДО ЖЕ! УЖЕ И ВОЛЬТЕРА ПРЕДЛАГАЮТ НАМ В УЧИТЕЛЯ! КОМУ ИНТЕРЕСНО, ПОЧИТАЙТЕ В ВИКЕПЕДИИ, ЧТО ЭТО ЗА "ФРУКТ"!О чем лучше молча...
  • vagas Karlito
    Ничего  нельзя  рассказывать о себе ,что бы потом не пожалеть!  О себе говорят в большей степени те кому нужно самоут...О чем лучше молча...
  • Роман
    Принцип заложеный в композиции из трех обезьян:все вижу,все слышу и молчу...Кстати она стояла в кабинете шефа абвера ...О чем лучше молча...

О чем лучше молчать, даже когда тебя спросят: 7 тем, которых лучше не касаться

О чем лучше молчать, даже когда тебя спросят: 7 тем, которых лучше не касаться

Бывают разговоры, после которых остаётся тяжесть, словно прошёлся босиком по битому стеклу. Вроде бы и ничего страшного не сказал, просто был «искренним».

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Комментарии
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Роман
Принцип заложеный в композиции из трех обезьян:все вижу,все слышу и молчу...Кстати она стояла в кабинете шефа абвера Канариса...
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13 час.
vagas Karlito
Ничего  нельзя  рассказывать о себе ,что бы потом не пожалеть!  О себе говорят в большей степени те кому нужно самоутвердиться!
Ответить
12 час.
Владимир Соловьев
НА ДО ЖЕ! УЖЕ И ВОЛЬТЕРА ПРЕДЛАГАЮТ НАМ В УЧИТЕЛЯ! КОМУ ИНТЕРЕСНО, ПОЧИТАЙТЕ В ВИКЕПЕДИИ, ЧТО ЭТО ЗА &quot;ФРУКТ&quot;!
Ответить
11 час.
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