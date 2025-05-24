Бывают разговоры, после которых остаётся тяжесть, словно прошёлся босиком по битому стеклу. Вроде бы и ничего страшного не сказал, просто был «искренним».
О чем лучше молчать, даже когда тебя спросят: 7 тем, которых лучше не касаться
Комментарии
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Роман
Принцип заложеный в композиции из трех обезьян:все вижу,все слышу и молчу...Кстати она стояла в кабинете шефа абвера Канариса...
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13 час.
vagas Karlito
Ничего нельзя рассказывать о себе ,что бы потом не пожалеть! О себе говорят в большей степени те кому нужно самоутвердиться!
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12 час.
Владимир Соловьев
НА ДО ЖЕ! УЖЕ И ВОЛЬТЕРА ПРЕДЛАГАЮТ НАМ В УЧИТЕЛЯ! КОМУ ИНТЕРЕСНО, ПОЧИТАЙТЕ В ВИКЕПЕДИИ, ЧТО ЭТО ЗА "ФРУКТ"!
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11 час.
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