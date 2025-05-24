О чем лучше молчать, даже когда тебя спросят: 7 тем, которых лучше не касаться

Роман Принцип заложеный в композиции из трех обезьян:все вижу,все слышу и молчу...Кстати она стояла в кабинете шефа абвера Канариса...

vagas Karlito Ничего нельзя рассказывать о себе ,что бы потом не пожалеть! О себе говорят в большей степени те кому нужно самоутвердиться!