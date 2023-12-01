Началось законодательное урегулирование деятельности гостевых домов в Крыму

Депутаты Государственной Думы РФ приняли в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по легализации гостевых домов, который планируется провести в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае.
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