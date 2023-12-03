В Аргентине пересмотрят участие в международных блоках ради экономии денег

Правительство нового президента Аргентины Хавьера Милея может отказаться от членства в ряде региональных блоков и международных организаций ради экономии денег, заявила советник главы государства Диана Модино, которая займет должность главы МИД в новом кабинете министров.
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