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Сергей Агаджанян из Люберец установит рекорд по силовому спорту в ТВ-эфире

Сергей Агаджанян из Люберец установит рекорд по силовому спорту в ТВ-эфире

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян впервые в истории отечественного телевидения попробует установить рекорд страны по сценическому экстриму в прямом эфире.

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