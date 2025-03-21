Статья 366 ГК РБ: какие изменения учесть в договорах с 19.11.2024

Статья 366 ГК РБ: что предусмотреть в договорах с учетом изменений с 19.11.2024 С 19 ноября 2024 года в Республике Беларусь вступают в силу изменения в статье 366 Гражданского кодекса (ГК РБ), касающиеся порядка взыскания пеней и процентов за пользование чужими денежными средствами.