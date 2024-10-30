Госдеп: "план победы" Зеленского вызвал у союзников по НАТО обеспокоенность

Представленный союзникам Украины "план победы" Владимира Зеленского вызвал у них обеспокоенность. Об этом на брифинге заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает РИА Новости.
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