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Госдеп: "план победы" Зеленского вызвал у союзников по НАТО обеспокоенность

Госдеп: "план победы" Зеленского вызвал у союзников по НАТО обеспокоенность

Представленный союзникам Украины "план победы" Владимира Зеленского вызвал у них обеспокоенность. Об этом на брифинге заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает РИА Новости.

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