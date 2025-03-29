Основатель «Азова» заявил о стремлении российских войск измотать ВСУ

Основатель «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), командир 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) заявил, что Россия сейчас применяет «тактику тысячи мелких порезов».
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