Как полторы тысячи "Гераней" в сутки парализуют движение ВСУ через Днепр уже этой зимой – Анпилогов

В новом выпуске проекта Украина.ру "Полевой планшет" военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов при помощи интерактивной карты подробно проанализировал оперативную обстановку на ЛБС за минувшую неделю, а также рассказал, почему прифронтовые города лидируют в показателях по приросту населения и какие цели преследуют ВСУ, устраивая гуманитарный террор в Алёшках:.
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