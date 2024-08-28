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Определились все 36 участников общего этапа ЛЧ-2024/25. Жеребьевка пройдет 29 августа

В турнире, который впервые пройдет в новом формате, выступят 36 клубов. Перед жеребьевкой, назначенной на 29 августа, они распределены по корзинам следующим образом: – корзина 1: «Реал Мадрид», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Интер», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг», «Барселона»; – корзина 2: «Байер», «Атлетико», «Аталанта», «Ювентус», «Бенфика», «Арсенал», «Брюгге», «Шахтер», «Милан»; – корзина 3: «Фейеноорд», «Спортинг», ПСВ, «Динамо» Загреб, «РБ Зальцбург», «Лилль», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Селтик»; – корзина 4: «Слован» Братислава, «Монако», «Спарта» Прага, «Астон Вилла», «Болонья», «Жирона», «Штутгарт», «Штурм», «Брест».

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